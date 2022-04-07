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جديد المحليات > هذه العادات عليك تجنبها في رمضان.. إليك التفاصيل
07/04/2022   2:33 م

هذه العادات عليك تجنبها في رمضان.. إليك التفاصيل

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بعض عاداتنا الغذائية تحتاج إلى تعديل، وبإمكاننا التعامل مع شهر رمضان باعتباره فرصة ذهبية لتنفيذ هذا التعديل بما يحافظ على صحة أجسامنا.

ومن الأفضل للمرء أن يبدأ في تقييم عاداته الغذائية ويبدأ في تعديلها، وفي هذا التقرير نستعرض بعض النصائح التي تساعدك على إحداث هذا التعديل.

البروتينات ضرورية

عليك أثناء أيام الصيام الحرص على تناول البروتينات من مصادرها كالدجاج والأسماك ولحم البقر والجبن، لأن إهمالها يؤثر على صحة العضلات.

البروتينات ضرورية

اهتم بالفيتامينات والمكملات

تفويت المكملات الغذائية والفيتامينات التي تتناولها بانتظام خارج رمضان أمر قد يؤثر على صحتك بالسلب، لذلك إذا طلب منك طبيبك تناول المكملات خلال رمضان فعليك تناولها. وفق “أخبار 24”.

الفيتامينات والمكملات

تناول السحور

عليك أن تلتزم بالسنة النبوية وتؤخر السحور حتى قبيل الفجر، لأن السحور سيمدك بالطاقة أثناء النصف الأول من اليوم، كما عليك أيضًا أن تجعل تناولك للسكر والكربوهيدرات في موعد بعد الإفطار وليس وقت السحور.

السحور

تجنب هذه الأطعمة

لا تتناول الكثير من الفواكه والعصائر المحلاة وقت السحور، وكذلك عليك الابتعاد عن حبوب الإفطار المصنعة، فالاعتماد على هذه الأشياء في السحور، سيؤدي لرغبة في تناول السكر والجوع قبل بلوغ ظهر اليوم.

احذر الإفراط في تناول الكافيين

يؤدي إفراطك في تناول الكافيين كالقهوة والشاي ومشروبات الطاقة، إلى زيادة جفاف الجسم، لذلك عليك تجنب هذه المشروبات والحرص على تناول ما يزيد على 8 أكواب من المياه على مدار الفترة بين الإفطار إلى الإمساك.

هذه العادات عليك تجنبها في رمضان.. إليك التفاصيل

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