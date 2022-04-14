5 آلاف تذكرة مجانية لجماهير “التعاون” أمام “سابهان”

أعلن نادي التعاون، تكفل العضو الذهبي له الشيخ علي التويجري بتذاكر مجانية للجماهير بمباراة سابهان الإيراني بمبلغ خمسين ألف ريال.
وقدمت إدارة نادي التعاون، عبر بيان رسمي صادر عنها، الشكر للعضو الذهبي بناديها على مواصلة دعمه.
وأتمت إدارة النادي البيان ذاته بالإشارة إلى أنه سيتم توزيع 5 آلاف تذكرة مجانية للجماهير التي تكفل بها العضو الذهبي الشيخ علي التويجري للقاء سابهان أمام بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عبر بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق التعاون لمواجهة نظيره سابهان، مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.