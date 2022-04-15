سجلت المأكولات الشعبية حضورها على مائدتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة الباحة، خاصة وأنها عادات وموروث اجتماعي وترسخت في ذاكرة كبار السن وتناقلها الأبناء، ومنها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن.
ويحرص البعض على تزيين سفرته الرمضانية بالخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر وغيرها، بينما لا تخلو السفرة من الفواكه مثل المشمش والخوخ والبخارى والعنب والتين بنوعيه البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى.
وتبرز كذلك شربة البوسن “العدس” والتي تعد من حبوب البوسن المنتشرة زراعتها بالمنطقة حيث يجفف في الشمس بعد الحصاد ثم يفرك حتى تستخرج الحبوب منه، وعادة ما يجري طحنه لاستخدامه مع بعض أنواع الخبزة أو العصيدة أو العيش.
وتعتمد غالبية الأكلات الشعبية في الباحة على المحاصيل الزراعية التي تنتجها المنطقة.