​لتعزيز مكانة اللغة العربية.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “برمجان العربية”

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق “برمجان العربية” لتعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم الحية وتأكيدًا لدور المملكة ومكانتها الرائدة في التحول الرقمي.
وأوضح المجمع أن “برمجان العربية” هو تحد تقني عالمي موجه إلى ذوي الطاقات والكفايات التقنية واللغوية في مختلف دول العالم، بهدف ابتكار حلول تقنية، ومنصات رقمية، وتقديم أدوات متخصصة في معالجة اللغة العربية آلياً لتعزيز مكانتها وتوظيف التقنية لخدمتها.
وأضاف أن أهداف “البرمجان” تكمن في رفع الوعي بأهمية مجال المعالجة الآلية للغة العربية، والتعريف به، وبيان سبل المساهمة فيه، وكذلك تشجيع الإبداع والتطوير وإذكاء روح المنافسة، وتحفيز العقول لابتكار حلول معالجة اللغة العربية وحوسبتها، وبناء العلاقات مع المختصين في المجال محلياً ودولياً والتعريف بهم وإبراز جهودهم.
وبين أن تحديات “البرمجان” تشمل تحدي الشعر العربي والذي يهدف إلى بناء نماذج آلية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتحدي المعجم ويهدف لبناء تقنية حاسوبية أساسية، وأخيراً تحدي الألعاب اللغوية للأطفال ويهدف إلى بناء لعبة لغوية أو تطويرها، تكون غايتها تنمية المفردات والتراكيب اللغوية للأطفال. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن إطلاق والتسجيل في “البرمجان” يبدأ من 6/ 3 / 2022 حتى 6 / 5 / 2022، مبيناً أن جوائز مسار الشعر العربي للفائز الأول 150 ألف ريال، والفائز الثاني 80 ألف ريال، والثالث 50 ألف ريال، والرابع 20 ألف ريال، ومثلها لمسار المعجم ومسار الألعاب اللغوية، بالإضافة إلى 10 جوائز مختلفة بقيمة 100 ألف ريال، وللاطلاع على الشروط والأحكام يُرجى زيارة الرابط.