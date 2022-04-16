جددت الإدارة العامة للمرور التذكير بعقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة الـ 69 من نظام المرور.
وأوضحت الإدارة، أن العقوبة في المرة الأولى، تشمل حجز المركبة لمدة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المخالف.
وأشارت إلى أنه في المرة الثانية، تتم مضاعفة العقوبة، أما في الثالثة، فيتم حجز المركبة، مع غرامة 60 ألف ريال، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريم المخالف بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وأكدت أنه وفقًا للمادة 69 يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة المركبات المستأجرة وكذلك المسروقة.
وفق “أخبار 24”.