أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الوفيات، وتراجع حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 22 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 752479 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالتين العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 60 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 249 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 738780 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9068 حالة وفاة.