تفاجأ مزارعو المانجو في جازان بانتشار أسراب خفافيش عملاقة تظهر في الليل وتهاجم أشجار المانجو، فيما يتناوب أصحاب المزارع ليلا لحماية مزارعهم من هجوم أسراب الخفافيش.
وقال المواطن علي بن أحمد لـ”اخبار 24″، إن الخفافيش الكبيرة تكثر مع اقتراب موسم قطاف المانجو، كما تهاجم أيضا البابايا والقشطة والتين والموز، مبينًا أنهم يقومون بالتناوب ليلًا هو وأبناؤه لطرد الخفافيش وحماية الثمار.
وأضاف محمد علي أنهم يسهرون لحماية الثمار من الخفافيش الضخمة المهاجرة، حيثُ إنها تشبه الثعالب، مشيرا الى أنها تختار الثمار اليانعة المستوية وتأكل منها القليل ثم تذهب للثمار الأخرى ما يتسبب في إتلاف كمية كبيرة منها.