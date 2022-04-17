أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاضاً في حالات الوفاة الناتجة عن “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة وحالات التعافي، مع استمرار انخفاض الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 93 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 10 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 752572 إصابات بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 57 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 257 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739037 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انحفاض في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9069 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.