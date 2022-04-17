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جديد المحليات > “إحسان”: 400 مليون ريال حجم التبرعات منذ بداية الحملة الوطنية الثانية
17/04/2022   9:19 م

“إحسان”: 400 مليون ريال حجم التبرعات منذ بداية الحملة الوطنية الثانية

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كشف مدير الإعلام في منصة “إحسان”، عبدالله الصويان، عن حجم التبرعات منذ إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن التبرعات منذ بداية الحملة تجاوزت 400 مليون ريال خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن حجم التبرعات على المنصة بلغ أكثر من 1.845 مليار ريال، مؤكدًا أن هذه المبالغ تعكس ثقة المجتمع وتفاعله مع وسائل التبرع الآمنة والمفعلة رقميًا.

وفق “أخبار 24”.

“إحسان”: 400 مليون ريال حجم التبرعات منذ بداية الحملة الوطنية الثانية

جديد المحليات
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