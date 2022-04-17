“إحسان”: 400 مليون ريال حجم التبرعات منذ بداية الحملة الوطنية الثانية

كشف مدير الإعلام في منصة “إحسان”، عبدالله الصويان، عن حجم التبرعات منذ إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن التبرعات منذ بداية الحملة تجاوزت 400 مليون ريال خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن حجم التبرعات على المنصة بلغ أكثر من 1.845 مليار ريال، مؤكدًا أن هذه المبالغ تعكس ثقة المجتمع وتفاعله مع وسائل التبرع الآمنة والمفعلة رقميًا.
فيديو | مدير الإعلام في منصة إحسان عبدالله الصويان:
التبرعات منذ إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري تجاوزت 400 مليون ريال خلال أسبوعين.. وبلغ إجمالي تبرعات المنصة أكثر من مليار و845 مليون ريال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/G7sDVxcXzp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2022
وفق “أخبار 24”.