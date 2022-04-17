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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول احتواء السمبوسة على الزيوت المهدرجة
17/04/2022   9:19 م

“الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول احتواء السمبوسة على الزيوت المهدرجة

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ردّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على شائعة تتعلق باحتواء عجائن السمبوسة على زيوت مهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة.

وذكرت أنه لا صحة لما يتم تداوله عن احتواء السمبوسة على الزيوت المهدرجة، مشددة على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية.

وأوضحت الهيئة أنه ينصح بتناولها باعتدال وتجنب طرق التحضير غير الصحية.

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول احتواء السمبوسة على الزيوت المهدرجة

جديد المحليات
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