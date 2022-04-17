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جديد المحليات > متحدث “البلدية والقروية” يوضح الخيارات الأكثر تفضيلًا للإسكان بالمدن الرئيسية والمحافظات
17/04/2022   9:19 م

متحدث “البلدية والقروية” يوضح الخيارات الأكثر تفضيلًا للإسكان بالمدن الرئيسية والمحافظات

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استعرض المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، ملامح المشاريع السكنية في المملكة.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن هناك ما لا يقل عن 115 مشروعًا سكنيًا في مختلف المدن، كما أن هناك أكثر من 90 مشروعًا وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

وأضاف أن منتج “البيع على الخارطة” يلقى إقبالًا كبيرًا في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، مرجعًا ذلك لتمتع هذا الخيار بعدد من المميزات، أبرزها السعر المناسب ووقوع هذه المشاريع في مواقع إستراتيجية على مستوى المدن وتكامل المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن خيار “البناء الذاتي” يُعد الأكثر تفضيلًا في المحافظات، فيما يعد خيار “الوحدات الجاهزة” الأكثر تفضيلًا في باقي المدن. وفق “أخبار 24”.

وأبان السويلم أن الوزارة تستهدف استفادة أكثر من 180 ألف أسرة من خيارات الإسكان خلال 2022، من بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال هذا العام.

متحدث “البلدية والقروية” يوضح الخيارات الأكثر تفضيلًا للإسكان بالمدن الرئيسية والمحافظات

جديد المحليات
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