بعد إعفاء المواطنين من المقابلة الشخصية.. “السفارة الأمريكية” توضح طريقة تجديد التأشيرة السياحية

أوضحت السفارة الأمريكية في الرياض متطلبات وطريقة تجديد التأشيرة السياحية للمواطنين الذين تقرر إعفاؤهم من المقابلة الشخصية.
وذكرت السفارة أنه تم إعفاء أي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر من المقابلة الشخصية عند تجديد تأشيرته السياحية، بشرط ألا يكون قد مضى على انتهاء تأشيرته أكثر من 4 سنوات، ولم يُرفض له مطلقًا منح تأشيرة للولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية آخر تأشيرة تم إصدارها.
كما اشترطت على مقدم طلب تجديد التأشيرة ألا يكون قد سبق القبض عليه أو إدانته بارتكاب جريمة، أو تم ترحيله من الولايات المتحدة، أو منعه من دخولها.
وحددت السفارة المستندات المطلوبة لإتمام إجراء تجديد التأشيرة، وهي نسخة من خطاب تأكيد الإعفاء من المقابلة، وجواز السفر الحالي وجواز السفر مع أحدث تأشيرة دخول للولايات المتحدة، ونسخة من إيصال رسوم طلب التأشيرة.
كما تضمنت المستندات صورة واحدة ملونة لمقدم الطلب تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية على خلفية بيضاء، على أن تُظهر الصورة وجه المواطن بشكل كامل والرقبة والكتفين بدون نظارات.
كما حددت السفارة طريقة تجديد التأشيرة السياحية، وأولها إكمال نموذج DS-160 الخاص بالطلب الإلكتروني للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الخطوات التالية تتضمن تسجيل الدخول إلى نظام مقدمي الطلبات عبر الإنترنت، وإنشاء ملف تعريف لدفع رسوم طلب التأشيرة.
وأبانت أنه بمجرد تسجيل الدخول، يضغط المواطن على “جدولة الموعد”، ثم يقوم بالإجابة على الأسئلة التي من خلالها سيتم تقييم أهليته للتقدم للحصول على تأشيرة دون إجراء مقابلة، تليها اتباع باقي الخطوات التي أوضحتها على الموقع المخصص بتأشيرات السفر للولايات المتحدة.