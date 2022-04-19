“أمانة مكة المكرمة” تهيب بملاك الأراضي الواقعة في هذه الشوارع التقدم لأخذ تصاريح تسويرها

أهابت أمانة منطقة مكة المكرمة بملاك بعض الأراضي التقدم من أجل الحصول على تصاريح تسوير لأراضيهم.
وأوضحت أن الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى شملت الأراضي الواقعة في شوارع إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كبري العوالي إلى كبري الدائري الرابع، وشارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، وشارع عمر قاضي بالشرائع من طريق الملك فيصل شمالًا إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة في شارع عبدالقادر كوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.
كما شملت الأراضي الواقعة بشوارع طريق الأمير محمد بن سلمان من كبري الزايدي إلى الحرم المكي، وطريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج، وطريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية، وطريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح، وأخيرًا طريق مكة – جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة.وفق “أخبار 24”.