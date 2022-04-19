نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن عقب صلاة العصر، اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وشارك في الصلاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن عبدالله بن محمد.
كما حضر الصلاة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة)، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وفق “أخبار 24”.