“الأرصاد”: أمطار وتيارات هابطة وتساقط برد حتى الأحد المقبل على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار رعدية قد يصاحبها تساقط برد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة، اعتبارًا من اليوم (الأربعاء) إلى يوم الأحد المقبل.
ورجح نشاط أتربة مثارة تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على بعض محافظات عسير وجازان والباحة ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر ذلك حتى يوم الأحد المقبل لتشمل أيضا منطقتي القصيم والرياض.
كما توقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، في حين تشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وفق “أخبار 24”.