استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز المميزات التي تقدمها بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للمستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن بوابة “فرص” تعد خارطة استثمار موحدة لجميع المدن، وأداة وصول أسهل إلى الفرص الاستثمارية، إلى جانب أنها توفر شفافية أعلى في الطرح والترسية للفرص، وتجمع الفرص الاستثمارية تحت مظلة واحدة، وإجراءاتها مؤتمتة بنسبة 100 % حتى توقيع العقد.
كما تتيح البوابة البحث في خارطة الفرص الاستثمارية، وفرز الفرص حسب الموقع والنشاط، ومعرفة تفاصيل الفرصة الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسة الشروط وشرائها، وتقديم العطاءات وتوقيع العقود إلكترونيًا، إلى جانب تنبيه المستفيدين للفرص المهتمين بها في مجالهم، وتقديم المقترحات الاستثمارية.
وفق “أخبار 24”.