اختيار “إيغالو” كأفضل لاعب بمباراة “الهلال” واستقلال دوشنبه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار لاعب الهلال، النيجيري إيغالو كأفضل لاعب بمباراة ناديه أمام نظيره الطاجيكي، استقلال دوشنبه.
وسجل إيغالو هدفين في فوز الهلال بثلاثية نظيفة أمام نظيره استقلال دوشنبه، في مباراة استمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 في صدارة مجموعته بفارق 5 نقاط عن الريان القطري أقرب ملاحقيه، فيما يتذيل استقلال دوشنبه الترتيب بدون أي نقطة، ليضمن الهلال التأهل للدور التالي. وفق “أخبار 24”.