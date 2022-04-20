خادم الحرمين يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ29 بقصر السلام في جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أمراء المناطق في قصر السلام بجدة بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين، وذلك في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وحضر اللقاء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف.
واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق، منوهًا بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة. وفق “أخبار 24”.
كما حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.