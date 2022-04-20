يمكن من خلالها توثيق العقد أو طلب تعديله.. “قوى” تدرج خدمة توثيق وإدارة عقود الموظفين

أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، إدراج خدمة توثيق وإدارة العقود، لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي.
وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق عقود الموظفين إلكترونيًا، كما يمكن للموظف بعد إنشاء العقد الوظيفي الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في “قوى” أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يُعدّ العقد موثقًا ومعتمدًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويمكن للموظف عبر المنصة الاستفادة من الخدمة في توثيق العقود الورقية الجديدة والقديمة السارية، وكذلك توثيق عقود الموظفين في مدة التجربة وتحديد مدة التجربة في بنود العقد مع الأخذ في الحسبان الحد الأعلى للمدة كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي.
وتبدأ خطوات توثيق وإدارة العقود الإلكترونية بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائيًا لعدم الرد بعد 10 أيام من تاريخ إنشاء العقد، ما يمثل مرجعية تعاقدية لكل العاملين، وكذلك التعريف بخدمة العقود للأفراد والمنشآت ورفع جودة بيانات المسجلين من أفراد ومنشآت. وفق “أخبار 24”.
وتسهم الخدمة في حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية، كما تساعد في توفير بيئة عمل مستقرة للموظف وتزيد إنتاجيته، إضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال عملية يسيرة تعتمد على التقنية وتسهّل الأرشفة.