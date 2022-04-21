طقس اليوم.. أمطار متوقعة على 5 مناطق وانخفاض الحرارة في أجزاء من المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرص مهيأة اليوم (الخميس) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.