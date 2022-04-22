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جديد المحليات > بالفيديو.. “الإحصاء” توضح أسباب الحاجة إلى الإحصاء الكامل والدقيق لسكان المملكة في 2022
22/04/2022   6:58 ص

بالفيديو.. “الإحصاء” توضح أسباب الحاجة إلى الإحصاء الكامل والدقيق لسكان المملكة في 2022

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استعرضت الهيئة العامة للإحصاء، أسباب الحاجة إلى الإحصاء الكامل والدقيق لعدد السكان وبيانات السكن والوظيفة في إطار مشروع “تعداد السعودية 2022”.

وأوضحت الهيئة، أن أهمية تلك البيانات الإحصائية تكمن بمساعدة صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة، كما تساعد رواد الأعمال والقطاع الخاص في تطوير وتنمية أعمالهم.

وأشارت إلى أن البيانات التي يجمعها المشروع تُعتبر مكملة للبيانات الموجودة بالتطبيقات الإلكترونية الحكومية والتي تشمل 50 متغيراً إحصائياً بينها نوع السكن، وحالة التملك، وعدد الغرف، والحالة الصحية، والمستوى التعليمي واللغات، ومستوى الدخل، وعدد الأفراد داخل كل سكن. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن موعد انطلاق مشروع التعداد سيكون يوم 10 مايو المقبل حيث يمكن للجميع المشاركة في “العد الذاتي” من خلال موقع المشروع على الإنترنت، أو عبر زيارة الباحث الميداني ضمن الحملة التي ستغطي مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة.

بالفيديو.. “الإحصاء” توضح أسباب الحاجة إلى الإحصاء الكامل والدقيق لسكان المملكة في 2022

جديد المحليات
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