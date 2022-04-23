مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات إلى ما دون المائة واستقرار “التعافي” وارتفاع طفيف في الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى ما دون المائة، مع استمرار انخفاض الحالات الحرجة، واستقرار حالات التعافي، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 26 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 753332 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالة واحدة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 45 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 223 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 740467 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس الذي لم يشهد تسجيل أي وفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9076 حالة وفاة.