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جديد المحليات > بمشاركة 253 جهة محلية وعالمية .. انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم الشهر المقبل
23/04/2022   4:26 م

بمشاركة 253 جهة محلية وعالمية .. انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم الشهر المقبل

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أعلنت وزارة التعليم عن تنظيم ” المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ” خلال الفترة من 8 – 11 مايو 2022م، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المشاركة في المؤتمر بلغت 253 جهة، منها 108 جهات محلية، و145 جهة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها.

وأشارت إلى أن الجلسة الرئيسية سيشارك فيها كل من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزراء التعليم في كلٍّ من، المملكة المتحدة ومصر والإمارات، وكذلك المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي للحديث حول السياسات التعليمية في ظل الأزمات، وكيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية. وفق “أخبار 24”.

بمشاركة 253 جهة محلية وعالمية .. انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم الشهر المقبل

جديد المحليات
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