بالفيديو والصور.. الشباب يسحق مومباي سيتي بسادسية.. ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

حقق فريق الشباب فوزا غاليا على نظيره مومباي سيتي، بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وتقدم هاتان باهبري بالهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 19، قبل أن يسجل لاعب مومباي سيتي مرتضى فال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.
وسجل اللاعب عبدالله الجوعي الهدف الثالث لفريق الشباب في الدقيقة 52.
وعاد هاتان باهبري ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثلاثة بتسجيل الهدفين الرابع والخامس للشباب في الدقيقتين 65 و67، قبل أن يختتم كارلوس جونيور الأهداف في الدقيقة 81.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق الشباب إلى الدور المقبل رسميا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بعيدا عن أقرب ملاحقيه القوة الجوية صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
أحداث المباراة
خلال أول 15 دقيقة من زمن المباراة تبادل الفريقان الكرة في وسط الملعب، مع وجود أفضلية لفريق الشباب الذي حاول الاستحواذ والضغط من الثلث الأمامي للفريق الخصم لاقتناص هدف مبكر.
وحرم الحارس فواز القرني فريق مومباي سيتي من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 14، بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة وأبعدها لكرة ركنية.
وأهدر كارلوس جونيور فرصة خطيرة للشباب في الدقيقة 16، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، لكنه حولها بتسديدة إلى أعلى العارضة.
وعاد اللاعب ليحاول استخدام سلاح التسديد في الدقيقة 17 من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى مومباي سيتي.
وترجم هاتان باهبري سيطرة الشباب لهدف أول في الدقيقة 19، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى فشل الحارس في التصدي لها.
وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 37، عن طريق لاعب مومباي ستيي مرتضى فال بالخطأ في مرماه، بعدما حاول إبعاد تسديدة كارلوس جونيور لتستقر في النهاية في الشباك. وفق “أخبار 24”.
وبعد مرور 7 دقائق من زمن الشوط الثاني سجل اللاعب عبدالله الجوعي الهدف الثالث لفريق الشباب، بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بعدها في الشباك.
وسجل اللاعب هاتان باهبري الهدف الرابع لفريق الشباب في الدقيقة 65 بعد تمريرة من اللاعب نواف العابد حولها بتسديدة رائعة لداخل الشباك، وبعد مرور دقيقتين سجل باهبري هدفه الثالث والخامس لفريقه مستغلا مهارته الخاصة في المرور وبعدها التصويب داخل الشباك.
وسجل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف السادس لفريق الشباب في الدقيقة 81، مستغلا عرضية رائعة من هتان باهبري ليحولها لداخل شباك الفريق الهندي.
هدددددف!⚽
د 19″ الهدف الأول لـ #الشباب عن طريق ” هتان باهبري ”
الشباب 1 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/PDIGOsftJT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022
هدددددف!⚽
د 36″ الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق مرتضى فال “بالخطأ في مرماه ”
الشباب 2 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/OubcIpua69
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022
هدددددف!⚽
عبدالله الجوعي يضيف الهدف الثالث للشباب عند الدقيقة د 52″
الشباب 3 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/tsdi7wqxlp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022
هدددددف!⚽
هتان باهبري يضيف رابع أهداف الشباب عند الدقيقة د 64″
الشباب 4 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/MaKGqXs6bm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022
⚽⚽⚽ هاتريك من هتان باهبري.. وهدف خامس للشباب عند الدقيقة د 65″
الشباب 5 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/kdpEU4ynNb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022
هدددددف!⚽
كارلوس جونيور يسجل الهدف السادس للشباب عند الدقيقة د 81″
الشباب 6 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/NKq8knWchf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022