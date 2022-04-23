بدأ موسم المانجو في منطقة جازان، حيثُ تزهر الأشجار بداية من فبراير ومارس من كل عام، فيما تكون يانعة في غضون خمسة أشهر.
وتتعدد أنواع المانجو لأكثر من 60 نوعاً، أشهرها “التومي” وحجم ثمرته كبير ولونها أحمر، والهندي الزبدة والباكستاني والأمريكي أو ما يُسمى بـ”السنسيشن” وهي منزوعة الألياف.
وتتفاوت أسعار فاكهة المانجو نتيجة الإقبال الكبير عليها؛ إذ تتراوح أسعار معظم المانجو ما بين ١٠إلى ٢٥ ريالاً للكيلو، فيما “الفندايكي” و”السمكة” و”التايلندي” تعد من الأصناف المميزة والأغلى سعرًا، إذ يصل سعر الكيلو إلى ٥٠وربما ٩٠ريالًا. وفق “أخبار 24”.
وتمكن مركز الأبحاث الزراعية في جازان من إنتاج المزيد من أنواع المانجو النادرة، بعد أن طرح في الأسواق سابقًا مانجو التيمور، وهي ثمرة نادرة، فيما صنفان من أنواع المانجو تعد الأفضل على الإطلاق، وهي الهندي (الكلية) والهندي (الخاص) بالإضافة إلى “البالمر” و”الكيت” و”الزل” و”الجلن”، و”التومي” الذي يعد أكبر أنواع المانجو وزنًا إذ يصل إلى الكيلو للثمرة الواحدة.