تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نوفمبر

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى ينعقد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر، بعنوان (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية ذات العلاقة.
وأبانت أنه يهدف إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، فضلا عن تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.
وقالت إن المنتدى سيغطي عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي نسخة هذا العام استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد أبريل من العام الماضي، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في فبراير من عام 2020م، حيث شهدتا حضورًا وتفاعلًا متميزًا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.