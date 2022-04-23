الاتحاد يستقر على تمديد عقد “كونترا”.. وخطوة تفصل الإعلان الرسمي

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اتخذ قراره بشأن مستقبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب الروماني كوزمين كونترا، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن إدارة أنمار الحائلي، فعّلت بند التمديد موسمًا آخر مع كونترا، حيث تنتهي صلاحية البند، الإلزامي للمدرب، السبت المقبل.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الاتحاد، سترسل خطابا إلى وزارة الرياضة، يُعلِمها بذلك، ويطلب الاعتماد قبل الإعلان رسميًّا عن العقد.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الاتحاد أبلغت، في وقت سابق من الشهر الجاري، كونترا باعتزامه التمديد، مع إضافة امتيازات التجديد المنصوص عليها في العقد الجاري، الذي يمنح 1.8 مليون دولار في الموسم للمدرب وجهازه الفني المعاون.
وعبَّر المدرب الروماني للإدارة عن ارتياحه للاستمرار مع الفريق، الذي قاده منذ أواخر أغسطس الماضي، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.