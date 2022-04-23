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جديد المحليات > “الأرصاد”: 9 مناطق تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة
23/04/2022   4:26 م

“الأرصاد”: 9 مناطق تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة

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قال المركز الوطني للأرصاد، إن أجزاء من 9 مناطق بالمملكة تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وقال المركز إن الأمطار الرعدية تشمل أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مناطق حائل، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم. 

وأبان أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تشهد سحباً رعدية ماطرة. 

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: 9 مناطق تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة

جديد المحليات
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