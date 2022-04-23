“الأرصاد”: 9 مناطق تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن أجزاء من 9 مناطق بالمملكة تشهد حالياً أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة.
وقال المركز إن الأمطار الرعدية تشمل أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مناطق حائل، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم.
وأبان أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تشهد سحباً رعدية ماطرة.
🔴 مستجدات الحالة المطرية
تشهد حاليا أجزاء من مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة #حائل #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ، وسحب رعدية ماطرة على اجزاء من منطقتي #الرياض #الشرقية .
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 23, 2022
وفق “أخبار 24”.