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جديد المحليات > بالصور.. القنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة
24/04/2022   3:07 م

بالصور.. القنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

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شارك القنصل العام البريطاني للمملكة المتحدة، سيف الدين أشر، في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك خلال زيارته لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.  

وفي بداية الزيارة رحب المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري، بالقنصل البريطاني والوفد المرافق له، ثم أطلعهم على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة ومراحل استبدالها. 

كما تم تعريفهم على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والإتقان والجودة، حيث أشادوا بما رأوه من إتقان وتفان في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها. 

القنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفةالقنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفةالقنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفةالقنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. القنصل العام البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

جديد المحليات
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