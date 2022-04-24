بالفيديو والصور..الهلال يحوّل تأخره لتعادل مثير أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

حوّل فريق الهلال تأخره لتعادل مثير أمام نظيره الشارقة الإماراتي، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل عثمان كامارا الهدف الأول لفريق الشارقة في الدقيقة 5، قبل أن يضيف زميله ماجد راشد الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.
وجاء الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 78 عن طريق متعب المفرج، قبل أن يتعادل اللاعب سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة، بينما وصل الشارقة إلى 5 نقاط في المركز الثالث وودع دوري الأبطال رسميا.
أحداث المباراة
تقدم فريق الشارقة بالهدف الأول في شباك الهلال بعد مرور 5 دقائق فقط من زمن المباراة عن طريق اللاعب عثمان كامارا، مستغلا عرضية رائعة من الجانب الأيمن حولها برأسه داخل الشباك.
وتألق العويس في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء، ليخرج الحارس ويبعد الكرة بيده قبل أن تصل لمهاجمي الشارقة الإماراتي.
وأهدر أوديون إيغالو هدفاً محققاً لفريق الهلال في الدقيقة 40، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها اللاعب برأسه بشكل ضعيف لتستقر الكرة في يد الحارس.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب سعود عبد الحميد بعد تدخله بعنف ضد لاعب الشارقة الإماراتي.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، سجل اللاعب ماجد راشد الهدف الثاني لفريق الشارقة الإماراتي في الدقيقة 45+1.
ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب الهلال رامون دياز الدفع بالثلاثي سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله الحمدان بدلاً من ناصر الدوسري وعبدالرحمن العبيد وماتيوس بيريرا.
وحاول سالم الدوسري استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكن كرته اصطدمت بدفاع الشارقة وتحولت لركلة ركنية.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الشارقة بيرنارد في الدقيقة 52، أعقبها بطاقة ثانية لزميله كايو لوكاس في الدقيقة 67.وفق “أخبار 24”.
وألغى الحكم المباراة هدفاً للهلال في الدقيقة 69 بداعي التسلل، بعد تسديدة قوية من ماريغا تصدى لها الحارس لتصل إلى إيغالو ويكملها نحو الشباك، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 90+6، تقدم سالم الدوسري لتنفيذها بنجاح، ليمنح فريقه التعادل قبل صافرة النهاية.
الهدف الأول لفريق الشارقة سجله اللاعب عثمان كامارا عند الدقيقة 5
الهلال 0 × 1 الشارقة
#الشارقة_الهلال
#قنوات_SSC pic.twitter.com/PDvQNsWdGt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022
تسديدة ماجد راشد تعزز تقدم الشارقة
الشارقة 2 × 0 الهلال#الشارقة_الهلال
#قنوات_SSC pic.twitter.com/QHynX5RuGY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022
متعب المفرج يقلص الفارق للهلال⚽️
الشارقة 2 × 1 الهلال#الشارقة_الهلال
#قنوات_SSC pic.twitter.com/8nX0OlADrQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022
هدف التعادل لفريق الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 90+6
الشارقة 2 × 2 الهلال#الشارقة_الهلال
#قنوات_SSC pic.twitter.com/YEQz7FEvHt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022