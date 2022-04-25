كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة تعاود الانخفاض وارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً طفيفاً، متجاوزةً المئة لأول مرة منذ 5 أيام، لكنها بقيت عند معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ بداية مارس الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 109 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع قدره 24 حالة عن يوم أمس.
وانخفض عدد الحالات الحرجة مجدداً، بعدما سجل ارتفاعاً يوم أمس، إذ غادرت 5 حالات جديدة العناية المركزة، لينخفض إجماليها إلى 43 حالة، لتعود الحالات الحرجة لمنحناها التنازلي الذي بدأته منذ فبراير الماضي.
كما انخفضت الوفيات إلى حالة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9079، لتبقى عند معدلاتها المنخفضة المستمرة منذ مطلع أكتوبر 2021.
في المقابل، بقيت حالات التعافي عند مستوياتها المرتفعة، إذ تقترب من ضعف الإصابات الجديدة، حيث تعافت 199 حالة من كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 740871 من أصل 753526 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.
وفق “أخبار 24”.