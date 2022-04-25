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جديد المحليات > “البنك المركزي” يوضح طريقة الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال.. وكيف يتم تجنبها
25/04/2022   5:17 ص

“البنك المركزي” يوضح طريقة الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال.. وكيف يتم تجنبها

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أوضح البنك المركزي السعودي، كيفية حدوث عمليات الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال، والطريقة التي يمكن من خلالها تجنبها.

وبيّن أن الاحتيال المالي يتم عبر تزوير أرقام الاتصال من خلال استخدام برمجيات مخصصة لإخفاء رقم المتصل الحقيقي، وتغييره إلى رقم آخر مثل رقم جهة عامة أو مالية.

ولفت إلى أنه يُجرى بعد ذلك الاتصال على الأفراد لطلب الإفصاح عن بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بهدف الاحتيال المالي.

ونوه إلى أنه يمكن تجنب هذا الأمر من خلال إغلاق الخط وعدم التجاوب مع أي اتصال يطلب من الشخص الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية؛ كون هذه البيانات سرية وخاصة بالمستخدم فقط.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية أن يكون المُستخدم واعياً لأن الجهات العامة والمؤسسات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية.

“البنك المركزي” يوضح طريقة الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال.. وكيف يتم تجنبها

جديد المحليات
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