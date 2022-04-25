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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تعتمد لقاح “موديرنا” للأطفال (6– 11) عاماً
25/04/2022   10:32 م

“الغذاء والدواء” تعتمد لقاح “موديرنا” للأطفال (6– 11) عاماً

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وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على استخدام لقاح “موديرنا” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 عاما.

وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة أعداد السكان الذين يمكن تطعيمهم، بما يسهم في رفع مستويات الحماية ضد جائحة “كورونا”، كما سيؤدي الانخفاض المتوقع في معدلات الإصابة بين الفئة المستهدفة باللقاح الجديد إلى بيئات مدرسية أكثر أمانًا؛ بما يقلل انتقال العدوى داخل الأسر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في يوليو من العام الماضي، اعتماد انضمام لقاح “موديرنا” إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، مبينة أنه يؤخذ على جرعتين، عن طريق الحقن في العضد أو عن طريق الفم. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تعتمد لقاح “موديرنا” للأطفال (6– 11) عاماً

جديد المحليات
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