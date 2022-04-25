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جديد المحليات > في المرتبة الأولى عالمياً.. “البنك المركزي”: 3 تريليونات ريال مجموع أصول صناعة المالية الإسلامية في المملكة
25/04/2022   10:32 م

في المرتبة الأولى عالمياً.. “البنك المركزي”: 3 تريليونات ريال مجموع أصول صناعة المالية الإسلامية في المملكة

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أكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية، الدكتور فهد الدوسري، أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021.

وأوضح الدوسري أن مجموع أصول هذه الصناعة في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار يبلغ ما يقارب 3 تريليونات ريال، وهو ما يمثل 28 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً.

وأشار إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها نحو 2.7 تريليون دولار، محققةً نُمواً سنوياً يزيد على 10 في المائة.

وأكد الدوسري أن قطاع المصرفية الإسلامية مستمر في استحواذه على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68 في المائة، وبحجم 1.8 تريليون دولار. وفق “أخبار 24”.

وأفاد أبن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد على تريليون و720 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 18 في المائة، وبلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد على تريليون و780 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13 في المائة بنهاية عام 2021م.

في المرتبة الأولى عالمياً.. “البنك المركزي”: 3 تريليونات ريال مجموع أصول صناعة المالية الإسلامية في المملكة

جديد المحليات
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