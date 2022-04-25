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جديد المحليات > “المياه الوطنية”: ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع “زمزم” على شركة الخريف بـ 195 مليون ريال
25/04/2022   10:32 م

“المياه الوطنية”: ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع “زمزم” على شركة الخريف بـ 195 مليون ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية -المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة- ترسيتها وإبرام عقد تشغيل وصيانة مشروع “زمزم” لصالح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بقيمة بلغت 195.85 مليون ريال، لمدة 5 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه المكلف، نمر الشبل، أن شركة الخريف ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة مصنع تعبئة مياه زمزم والمرافق الخاصة بمصنع التشكيل ومركز التوزيع، وذلك لمدة 60 شهرًا.

وأضاف أن مشروع سقيا زمزم يضم أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف عبوة يومياً، كما تبلغ طاقة التخزين نحو 1.8 مليون عبوة، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لخزانات الإنتاج نحو 10 آلاف م3، بينما في خزانات كدي والسبيل تبلغ 26 ألف م3. وفق “أخبار 24”.

ويبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو 300 موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة زيادة الطلب على العبوات.

“المياه الوطنية”: ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع “زمزم” على شركة الخريف بـ 195 مليون ريال

جديد المحليات
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