أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض، هو يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022م.
وكانت الوزارة قد أعلنت طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.
وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، وتشجيع الصناعات الوطنية.
وذكرت أن المرحلة القادمة من المنافسة ستكون الإعلان عن المتنافسين المتأهلين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، كما أكدت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين“، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.