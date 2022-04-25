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جديد المحليات > “الحج والعمرة” توضح أهداف وبرامج “مؤسسة نسك الخيرية”
25/04/2022   10:33 م

“الحج والعمرة” توضح أهداف وبرامج “مؤسسة نسك الخيرية”

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أبرز أهداف وبرامج مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة والتي تكمن في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وبيَنت أن أهداف المؤسسة تشمل تفعيل مشاركة مختلف القطاعات في تحسين خدمات الحج والعمرة، وكذلك تمكين القطاع غير الربحي المتخصص في مجال الحج والعمرة، ودعم البرامج الهادفة إلى تيسير أداء المناسك، وتعزيز الأبحاث والدراسات لتحسين الخدمات.

وأشارت إلى أن أبرز برامجها ومشاركاتها تتمثل في أعمال الحج والعمرة، وتوعية الحجاج والمعتمرين، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الحج والعمرة، بالإضافة إلى الإرشاد وبرامج التطوع واستقبال ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” توضح أهداف وبرامج “مؤسسة نسك الخيرية”

جديد المحليات
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