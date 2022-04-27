62 % تعرضوا لها.. استطلاع يوضح معاناة المجتمع مع محاولات الاحتيال المالي

عرض المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، اليوم (الثلاثاء)، نتائج استطلاع يتعلق بالتعرض لمحاولات الاحتيال المالي.
وأوضح الاستطلاع أن 62% تعرضوا بالفعل لمحاولات الاحتيال المالي عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية، فيما أكد 28% ممن تعرضوا لهذه المحاولات أن هناك علاقة بين محاولات الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، مثل الشراء عن طريق الإنترنت أو شحنة بريدية أو دفع الحساب بالبطاقة البنكية في إحدى الجهات وغيرها، حيث يتلقون اتصالات من أشخاص يدّعون أنهم من نفس الجهة.
وأكد 14% من عينة الاستطلاع أنهم خسروا أموالًا بسبب الاحتيال المالي، سواء كان ذلك بالمكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، فيما أكد 58% تعرض أحد معارفهم لمحاولة احتيال مالي عبر الوسائل نفسها، كما أكد 43% أن معارفهم خسروا مالًا بسبب الاحتيال المالي.
وفيما يتعلق بتأثير الخسائر المالية، أكد 53% أن ذلك أثّر سلبًا على أسلوب حياتهم وأسرتهم، فيما رأى 16% أن هذه المحاولات أعاقت خططهم للادخار، كما قال 31% إنها جعلتهم يتخلون عن خطط شرائية لأشياء معينة.
وبشأن الجهات التي يدّعي المحتالون الانتماء لها، أظهر الاستطلاع أن 72% يدّعون انتماءهم لبنك، ويزعم 18% انتماءهم للشرطة، فيما تزعم 10% من المحاولات أنها إرساليات بريدية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الاستطلاع إلى الطرق التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحايا، حيث تطلب 53% من المحاولات رسومًا لاستكمال طلب، و31% تطلب صورا وأرقاما لسلعة للشراء، فيما تطلب 16% أتعابًا مقدمة.
وتنوعت الآراء بشأن الجهات التي يجب أن يلجأ إليها الضحايا، حيث رأى 46% ضرورة اللجوء للشرطة، و10% رأوا ضرورة اللجوء للبنك المركزي السعودي، و40% للبنك، و4% للقضاء ووزارة العدل.