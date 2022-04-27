نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة
27/04/2022   2:53 م

كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة

+ = -
1106

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضاً، عند مستوى 98 حالة، لينزل منحنى الحالات دون المئة مجدداً، بعدما تجاوزتها لمدة يومين.

وشهدت حالات الشفاء من كوفيد 19 استقراراً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تعافى 177 مريضاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 741235 من أصل 753730 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

وتراجعت حالات الوفاة إلى مستوى حالتين فقط، ليبلغ إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة 9084 حالة، لتعود إلى مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ منتصف أكتوبر 2021.

كما عاودت الحالات الحرجة الانخفاض، إذ غادرت حالتان العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 43 حالة، وبذلك تبقى الحالات الحرجة في معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع فبراير الماضي.

حالات كورونا في المملكة اليوم الاربعاء

وفق “أخبار 24”.

كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208428.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.