كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات والوفيات والحالات الحرجة

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضاً، عند مستوى 98 حالة، لينزل منحنى الحالات دون المئة مجدداً، بعدما تجاوزتها لمدة يومين.
وشهدت حالات الشفاء من كوفيد 19 استقراراً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تعافى 177 مريضاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 741235 من أصل 753730 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
وتراجعت حالات الوفاة إلى مستوى حالتين فقط، ليبلغ إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة 9084 حالة، لتعود إلى مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ منتصف أكتوبر 2021.
كما عاودت الحالات الحرجة الانخفاض، إذ غادرت حالتان العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 43 حالة، وبذلك تبقى الحالات الحرجة في معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع فبراير الماضي.
وفق “أخبار 24”.