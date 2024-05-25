10 آلاف غرامة استزراع النباتات الغازية

حذّر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من ارتكاب مخالفة استزراع النباتات الغازية؛ لما تتسبب به من أضرار بالغطاء النباتي والبيئة والتنوع البيولوجي.
وأوضح المركز أن عقوبة مخالفة استزراع النباتات الغازية، تعرّض مرتكبها لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال لكل شجرة، أو شجيرة يتم استزراعها.
يشار إلى أن النباتات الغازية مثل شجرة “التبغ الكاذب”، ونبتة “لانتانا كامارا” تنتشر بفعل الفيضانات والسيول، كما تنقلها الطيور المهاجرة من بلد إلى آخر مسببةً خسائر ضخمة.
كما تعمل تجمعاتها الكثيفة على الإقلال من التنوع الحيوي، وزيادة مخاطر الحريق في الغابات المطيرة الجافة، وإقلال الإنتاج الزراعي بتداخلها مع المحاصيل، وزيادة الجريان السطحي وتآكل التربة.
وفق “أخبار 24”.