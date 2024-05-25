الدفاع المدني يتيح تمديد التراخيص عبر “أبشر أعمال”

أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أعمال” دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.
وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، دشن عدداً من الخدمات الإلكترونية خلال زيارته التفقدية لمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت هذه الخدمات هوية بوابة سلامة المطورة، وخدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر؛ ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها البوابة عبر منصة أبشر إلى 34 خدمة إلكترونية.