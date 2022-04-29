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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي بقصر السلام في جدة
29/04/2022   4:58 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي بقصر السلام في جدة

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس (الخميس) في قصر السلام بجدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع عدد من الأمراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء الأتراك ضمن الوفد المصاحب للرئيس التركي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي بقصر السلام في جدة

جديد المحليات
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