بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي بقصر السلام في جدة

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس (الخميس) في قصر السلام بجدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاجتماع عدد من الأمراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والوزراء الأتراك ضمن الوفد المصاحب للرئيس التركي.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية #تركيا خلال اجتماعهما بقصر السلام في #جدة لاستعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.https://t.co/cXxGpSKGQr#واس pic.twitter.com/xVajglNX3v
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 28, 2022
وفق “أخبار 24”.