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رياضة > بالفيديو.. المعيوف يكشف عن المباراة التي يتحمل مسؤولية خسارتها بالكامل
29/04/2022   4:59 ص

بالفيديو.. المعيوف يكشف عن المباراة التي يتحمل مسؤولية خسارتها بالكامل

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كشف حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف عن مباراة يتحمل مسؤولية خسارتها خلال مشواره مع حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة”: “مواجهة استقلول خلال دور المجموعات الموسم الماضي فوزنا مباراة وخسرنا مباراة وفي هذة المباراة كنت بعيد عن المستوى وارتكبت أخطاء في التوقع ولكن كرة القدم دائمًا تعلم”.

وأضاف: “كنت حزين للغاية لأني دائما أبحث عن مغادرة الملعب وأنا راض عن أدائي وصراحة كانت من اسوأ التصفيات اللي لعبناها تصفيات العام الماضي لكن الحمد لله تأهلنا وواصلنا المشوار حتى الفوز باللقب في النهاية”. وفق “أخبار 24”.

وكان الهلال قد تعرض للخسارة من استقلول دوشنبه الطاجيكي بنتيجة (4-1) ضمن دور المجموعات من النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا لكنه تأهل وحصل على البطولة على حساب بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

بالفيديو.. المعيوف يكشف عن المباراة التي يتحمل مسؤولية خسارتها بالكامل

رياضة
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