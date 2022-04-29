بالفيديو والصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الخميس) في قصر السلام بمدينة جدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأجريت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية بعزف السلامين الوطنيين السعودي والتركي، وقام خادم الحرمين بعدها باصطحاب أردوغان لصالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، ورحب بالوفد المرافق له.
وأقام الملك سلمان مأدبة عشاء رسمية لرئيس الجمهورية التركية تكريماً له، فيما عبر أردوغان عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
حضر الاستقبال والمأدبة عدد من الأمراء والمسؤولين من بينهم، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير تركي الفيصل، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعدد من أصحاب الفضيلة والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. وفق “أخبار 24”.
وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس التركي عدداً من المسؤولين في تركيا، من بينهم وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية بنعلي يلدريم، ووزير العدل بكير بوزداغ، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير المالية والخزانة نور الدين نباتي، ووزير السياحة والثقافة محمد نوريأرصوي ، ووزير الصحة فخر الدين كوجا ، ووزير التجارة محمد موش ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.
#فيديو_واس | المراسم الرسمية لاستقبال #خادم_الحرمين_الشريفين لرئيس جمهورية تركيا.#واس pic.twitter.com/eaGQIz9QJM
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 28, 2022