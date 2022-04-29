نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل فريق لمعالجة أسباب تجمع مياه الأمطار بعرعر
29/04/2022   2:59 م

أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل فريق لمعالجة أسباب تجمع مياه الأمطار بعرعر

+ = -
729

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، بتشكيل فريق فني متخصص، لتحديد أسباب تجمع مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة بمدينة عرعر.

كما وجه الأمير فيصل بتوفير الحلول المناسبة لمعالجة أسباب تجمع المياه، وذلك ضمن خطط الصيانة والمشاريع الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، وإزالة العوائق التي تؤثر مستقبلا.

وباشرت اللجنة الفورية المنبثقة من اللجنة الرئيسة للدفاع المدني، بمشاركة لجنتي الأزمات والكوارث والخدمات ولجنة تقييم الأضرار، حصر الأسماء والمنازل للحالات المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة عرعر، وتسكين أصحاب المنازل المتضررة وتقديم مختلف الخدمات لهم.وفق “أخبار 24”.

أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل فريق لمعالجة أسباب تجمع مياه الأمطار بعرعر

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208682.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.