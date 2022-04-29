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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على الرياض ومكة والشرقية
29/04/2022   2:58 م

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على الرياض ومكة والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية، اليوم (الجمعة) بأمطار رعدية.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل والدواسر وليلى والدوادمي والرين والقويعية وعفيف ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة، ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة 10 مساءً، وهو ما تشهده أيضًا منطقتي الشرقية والقصيم.

ونوه إلى أن أمطاراً رعدية بين متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، ستوثر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير حتى الساعة 8 مساءً.وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على الرياض ومكة والشرقية

جديد المحليات
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