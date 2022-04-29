رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: معدلات النجاح الكامل ليس غريباً على المملكة

أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على النجاح اللافت لمباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022 لأندية غرب آسيا.
وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنجاح الاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة مجموعات غرب آسيا في البطولة الآسيوية، مؤكدًا أن هذا النجاح يرسِّخ مكانة المملكة الرائدة على ساحة كرة القدم الآسيوية، ويعزِّز سمعتها العطرة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية وفق أعلى معايير التنظيم الدولية.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “المملكة تعيش أحد أكبر نقلاتها الرياضية على الأصعدة كافة، بقيادة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يستحق التقدير والاعتزاز بأدواره اللافتة، وهي أحد أهم القوى الكروية في القارة الآسيوية بإرثها ومنجزاتها، ولم يكن غريبًا أن تحقق معدلات النجاح الكامل، حيث يعد نجاحها في استضافة خمس مجموعات تضم عشرين فريقًا لعبوا خلالها ستين مباراة بأربع مناطق تضم ستة ملاعب، وفق أجواء مثالية منظمة لاقت ترحيب وتقدير المشاركين”.
وقدَّم الشيخ آل خليفة التهنئة لرئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل وطاقم العمل، شاكرًا إياهم على التنظيم والنجاح اللافت، مشيدًا باحترافية عمل الاتحاد الذي أصبح اليوم أحد أهم بيوت الخبرة الكروية بالقارة الآسيوية؛ بما يملكه من إستراتيجيات واضحة المعالم وخطط طموحة.
وأوضح أن الإحصاءات الرقمية للمباريات تظهر التنافس بين الأندية طوال مسيرة دور المجموعات، والحضور القوي على المستوى الفني، ودافعية اللاعبين لتقديم العطاء الأفضل لترجمة تفوق الكرة الآسيوية،وعطاء أديتها، ونجاح انطلاقة البطولة في الوضع الاستثنائي العالمي للمرة الثالثة، مقدما التهنئة لجميع الأندية التي وصلت للدور ثمن النهائي بالبطولة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى نجاح مسيرة البطولات الآسيوية بالشكل المخطط له، وبأهمية صناعة مسار مشترك بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، والمضي قدمًا نحو التنفيذ، مفتخرًا بالنقلات التطويرية للاتحادات الوطنية واللجان والإدارات داخل الاتحاد القاري التي تناغمت مع تطلعات وطموحات أعضاء وجماهير كرة القدم الآسيوية.
يُذكر أنه تأهل لدور الستة عشر أندية الهلال والشباب والفيصلي من المملكة، والدحيل والريان القطريان، وفولاذ الإيراني، وشباب أهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، حيث ستلعب الأدوار الإقصائية حتى نصف النهائي من الثالث حتى العاشر من شهر فبراير 2023م.