وسط أجواء إيمانية.. قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي يشهدون ختم القرآن في ليلة 29 (صور)

أدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس (الجمعة)، صلاة العشاء والتراويح حرصاً منهم على حضور ختم القرآن لليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر.
وشهدت ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان امتلاء المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوسعاتهما وساحاتهما بالمصلين والمُعتمرين، وسط أجواء إيمانية وروحانية تحفها السكينة والاطمئنان.
وأمَّ المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، وأما المسجد النبوي فكان الشيخ صلاح البدير، اللذان دعيا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ البلاد من كل سوء.
وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة حيث وفرت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين.
وفق أخبار 24″.