“أمير مكة” يعلن نجاح خطط العمرة في رمضان وعدم تسجيل أي حوادث خلالها

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نجاح خطط العمرة خلال شهر رمضان دون تسجيل أي حوادث في المسجد الحرام، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلك المناسبة.
وأكد الأمير خالد الفيصل، أن هذا النجاح جاء نتيجة لما وفّرته حكومة المملكة من الإمكانات المادية والبشرية والمشاريع الضخمة للتسهيل والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، لا سيما وأن المسجد الحرام شهد لأول مرة منذ عامين كثافة عالية برفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس “كورونا”. وفق أخبار 24″.
وقدّم الشكر لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على دعمه ومتابعته واعتماده الخطط الأمنية التي كان لها الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، وكذلك كل الجهات المشاركة ورجال الأمن نظير ما بذلوه من جهود لحماية وتأمين ضيوف بيت الله الحرام.