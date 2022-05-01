نصائح للمحافظة على صحة الطفل في عيد الفطر

يصاحب الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بعض السلوكيات الغذائية التي قد تؤدّي إلى حدوث مشكلات صحية للأطفال؛ حيث يقدّم الخبراء بعض النصائح لتجنّب هذه المشكلات.
ويُنصح بمراقبة الأطفال عند تناولهم الحلويات خلال الاحتفال بعيد الفطر، ومراقبة مصادر تلك الحلويات؛ وذلك تجنباً لحدوث اضطرابات الجهاز الهضمي والنزلات المعوية؛ نتيجة الإفراط في تناولها.
ويجب مراقبة الأطفال أقل من 5 سنوات لتجنّب ابتلاع الألعاب الصغيرة، وإبعادهم عن المدخنين، مع المحافظة على ارتدائهم الكمامات في حالة التواجد في تجمعات كبيرة.
ويُنصح أيضاً بعدم ركوب الأطفال بمفردهم للسيارات المتصادمة والأرجوحة، مع السير بجانبهم في زحام العيد تجنباً للحوادث المرورية، وذلك في حالة خروجهم مع العائلة للاحتفال في الملاهي والمتنزهات والطرقات.وفق “أخبار 24”.
كما يشدّد الخبراء على ضرورة إبعاد الأطفال عن الألعاب النارية والمفرقعات، وذلك تجنباً لخطر حدوث حروق وإصابات في حالة الاقتراب منها أو اللعب بها، إلى جانب منع المسدسات التي تطلق كرات بلاستيكية صغيرة تجنباً لخطر إصابة العين.